В Сочи пассажиры устроили дебош из-за отказа таксиста везти ребенка без кресла

В Сочи пассажиры такси устроили дебош из-за отказа водителя везти ребенка без детского кресла. Кадры инцидента появились в распоряжении 5-tv.ru.

Как следует из видео, родители решили не заказывать детский тариф с креслом для ребенка, однако водитель приехавшей машины отказался их везти и порекомендовал вызвать оборудованную специальным сидением машину. На уговоры пассажиров таксист ответил категорическим отказом, заявив, что не желает иметь проблемы с дорожной инспекцией.

«Там транспортная полиция стоит, я не повезу вас», — сказал мужчина.

В ответ мать ребенка закатила форменную истерику, начала кричать на водителя, нецензурно оскорблять его и требовать отмены заказа. Примечательно, что к ней тут же подключился ребенок, который тоже начал кричать и рыдать.

Кончилось все тем, что женщина толкнула водителя, а отец скандального семейства, все это время сидевший на заднем сиденье, ударил его по лицу. После этого они вышли из автомобиля. Таксист вдогонку им предупредил, что сообщит об их поведении в полицию, на что мужчина показал ему неприличный жест.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуму внесен законопроект об установке внутри салонов такси видеорегистраторов с целью повышения безопасности как пассажиров, так и водителей.