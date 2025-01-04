В Сочи пассажиры устроили дебош из-за отказа таксиста везти ребенка без кресла
Дело дошло до рукоприкладства, водитель намерен сообщить о хамском поведении клиентов в полицию.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ТЕЛЕКАНАЛ «78»; 5-tv.ru
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В Сочи пассажиры такси устроили дебош из-за отказа водителя везти ребенка без детского кресла. Кадры инцидента появились в распоряжении 5-tv.ru.
Как следует из видео, родители решили не заказывать детский тариф с креслом для ребенка, однако водитель приехавшей машины отказался их везти и порекомендовал вызвать оборудованную специальным сидением машину. На уговоры пассажиров таксист ответил категорическим отказом, заявив, что не желает иметь проблемы с дорожной инспекцией.
«Там транспортная полиция стоит, я не повезу вас», — сказал мужчина.
В ответ мать ребенка закатила форменную истерику, начала кричать на водителя, нецензурно оскорблять его и требовать отмены заказа. Примечательно, что к ней тут же подключился ребенок, который тоже начал кричать и рыдать.
Кончилось все тем, что женщина толкнула водителя, а отец скандального семейства, все это время сидевший на заднем сиденье, ударил его по лицу. После этого они вышли из автомобиля. Таксист вдогонку им предупредил, что сообщит об их поведении в полицию, на что мужчина показал ему неприличный жест.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуму внесен законопроект об установке внутри салонов такси видеорегистраторов с целью повышения безопасности как пассажиров, так и водителей.
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