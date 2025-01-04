«IT не при чем»: сбой в аэропортах Германии случился не из-за кибератаки

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Сбой в работе компьютерных систем полиции в Германии случился не из-за кибератак

сбой полицейских систем в аэропортах не был следствием кибератаки

Фото: www.globallookpress.com/Roberto Pfeil

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Председатель профсоюза федеральной полиции уверен, что в аварии виновно МВД страны.

Хакеры не причастны к сбою компьютерных систем полиции, который случился в аэропортах Германии. Об этом представитель МВД ФРГ рассказал в беседе с DPA.

«В данный момент нет никаких признаков, что это была хакерская атака или какой-либо еще инцидент, связанный с IT-безопасностью», — заверил он.

Сбой случился в системе, подконтрольной федеральному ведомству уголовной полиции. Работа аэропортов сильно пострадала из-за этого — например, в Дюссельдорфе собрались огромные очереди, в которых пассажирам пришлось стоять несколько часов. По мнению председателя профсоюза федеральной полиции Хайко Теггаца, в случившемся виновно Министерство внутренних дел Германии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что система федеральной полиции вышла из строя в аэропортах Германии. Попасть в страну из нешенгенской зоны невозможно. Из-за масштабного сбоя все задачи, которые выполняла система, пришлось делать вручную. В Оффенбурге 450 пассажиров были вынуждены ждать в терминале аэропортов. Некоторые самолеты перестали обслуживаться из-за неисправности.

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