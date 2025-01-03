«Все вручную»: система федеральной полиции вышла из строя в аэропортах Германии

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Произошел массовый сбор компьютерной системы полиции в аэропортах Германии

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andreas Arnold; 5-tv.ru

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В терминалах собираются огромные очереди, попасть в страну из нешенгенской зоны невозможно.

Во всей Германии компьютерные системы федеральной полиции вышли из строя в аэропортах. Об этом сообщила газета Bild.

В связи с техническими проблемами контролировать входные записи стало невозможно. Причина сбоя неизвестна.

«Нашим коллегам приходится делать многие вещи вручную, которые раньше делала система», — рассказал пресс-секретарь федеральной полиции, ответственный за аэропорт Франкфурта.

В зоне безопасности аэропорта в Дюссельдорфе собираются огромные очереди. Осуществить въезд в Германию из стран, которые не входят в шенгенскую зону, невозможно.

Федеральная полиция Оффенбурга сообщила, что в терминале аэропортов вынуждены ждать 450 пассажиров. Два самолета, которые должны были лететь в Марокко и Албанию, не обслуживаются из-за неисправности. В аэропорте Мюнхена нет больших очередей, но происходят задержки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова ввели временные ограничения. Персонал стремится делать все возможное, чтобы полеты стали безопаснее. На данный момент аэродром не принимает и не отправляет рейсы.

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