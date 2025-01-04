«Завсегдатай блошиных рынков»: Дима Билан сделал ремонт в квартире в стиле СССР

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 46 0

Дима Билан сделал ремонт в квартире в советском стиле

дима билан сделал ремонт в советском стиле

Фото: скриншот с сайта: YouTube/Влад Череватый/БЕЗ МАСОК

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Обновить интерьер певец решил в связи с наступившими праздниками.

Певец Дима Билан сделал в своей квартире новогодний ремонт, вдохновившись стилем СССР. Теперь в гостиной у него стоит ретро-диван, а на стене за ним висит традиционный ковер. Все в красном цвете.

В соседней комнате расположился советский телевизор. В буфете стоит сервиз и одеколон «Новая заря», а рядом — елка с блошиного рынка, с тонкими ветками, украшенная игрушками из стекла, фанеры, ваты и бумаги. Дима Билан рассказал, что ради новой мебели ему пришлось много времени провести на развалах. Впрочем, для певца это не было проблемой — он частый гость там, ведь интересуется ретро-вещами.

«Я вообще завсегдатай блошиных рынков, я в Европе очень много объездил, много чего тащил в Москву оттуда. У меня вообще дом полон каких-то старых предметов: от пылесосов с книжками от 1970-х годов до елок и всяких разных игрушек», — рассказал Билан.

Елочные игрушки певец взял из непроданных тиражей. Это не стилизация, а настоящие советские украшения, которые должны были висеть на елке много лет назад, но не были куплены. Однако не они стали жемчужиной коллекции певца, а подлинное письмо Чайковского.

«Я гонялся за именно этим письмом. Оно оборотное еще. И он пишет скрипачу во Францию: „Прошу прощения, что я обошел министерство культуры и напрямую тебя пригласил в Москву сыграть мой концерт“. И объясняется, почему это было неправильно. Там на французском написано абсолютно его почерком», — с энтузиазмом делится артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Дима Билан спасался от приворота.

-4° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:20
«Я даже вспотела»: Кети Топурия рассказала о самом дорогом подарке
0:55
«Мы не просто уважали Сашу, мы его ценили»: военкор Денис Кулага о погибшем Мартемьянове
0:30
Суженый-ряженый, приходи наряженный: как гадать на Святки 2025
0:20
Запад не замечает гибель наших военкоров: политолог прокомментировал убийство Мартемьянова
23:55
«Завсегдатай блошиных рынков»: Дима Билан сделал ремонт в квартире в стиле СССР
23:30
«IT не при чем»: сбой в аэропортах Германии случился не из-за кибератаки

Сейчас читают

В Сочи пассажиры устроили дебош из-за отказа таксиста везти ребенка без кресла
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Новый год осыпает подарками: гороскоп финансов на январь 2025

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год