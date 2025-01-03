Вбивал булавки в порог: Дима Билан рассказал, как спасался от приворота

Артист неоднократно сталкивался с тем, что ему оставляли магические «подклады».

Заслуженный артист России Дима Билан однажды вбил булавки в порог своего дома, чтобы защитить себя от воздействия приворота. Об этом он рассказал в интервью экстрасенсу Владу Череватому.

«Жил я как-то в квартире съемной. И помню, у меня любовь была, но уже переходящая в какой-то фанатизм. Я понимал, что мне надо просто уходить. Заканчивать эти отношения», — вспоминал певец.

По словам артиста, он не может говорить точно, поскольку нет никаких доказательств, но у него было подозрение, что одна из возлюбленных сделала приворот, так как эти обряды имеют популярность среди девушек.

Тогда певец решил по совету знакомого вбить в порог булавки. Вместе с этим он приговаривал в своей голове: «Сюда не зайдет тот, кто не должен заходить».

Через некоторое время, когда та девушка снова захотела войти, у нее этого не получилось. Она словно замерла перед невидимой стеной. При этом раньше в квартиру заходила всегда свободно.

Дима Билан отметил, что он верит в сглазы и порчу. Неоднократно находил дома «подклады» в виде длинных иголок или гвоздей. После этого он специально приглашал батюшку, чтобы тот освятил место.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дима Билан отравился подарком поклонника.