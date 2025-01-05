ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 46 0

Украинские боевики применили беспилотники.

ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи беспилотников три населенных пункта в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ с помощью беспилотников ударили еще по трем населенным пунктам нашей области. Предварительно, пострадавших нет», — написал он.

Информация о последствиях атаки киевского режима уточняются. При этом известно, что в городе Грайворон было повреждено остекление, а в селе Гора-Подол — выбиты окна в квартире. Это случилось в результате сброса взрывного устройства с БПЛА. Кроме того, в селе Нижнее Березово загорелись две машины, еще два авто получили повреждения. На местах работают оперативные службы.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что массированная атака БПЛА отражена за ночь в Ростовской области. Над российской территорией сбито 37 беспилотников.

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