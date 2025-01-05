Массированная атака БПЛА отражена за ночь в Ростовской области

Массированная воздушная атака ВСУ отражена минувшей ночью над Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Начиная с полуночи силами и средствами ПВО уничтожено 37 БПЛА, в том числе — в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. Как уже сообщал, из-за падения обломков повреждено имущество у жителей Таганрога и Неклиновского района, объем ущерба уточняется. Но главное, что по данным оперативных служб никто из людей не пострадал», — отметил глава области.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ повторно обстреляли Горловку. Кадры с места событий передавал погибший позднее по дороге в Донецк корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Журналист сообщил, что в результате атаки украинского дрона воспламенился и полностью выгорел автомобиль. Кроме того, пострадало здание Дома культуры: кассетные боеприпасы выбили в нем окна и пробили потолок, осколками посекло фасад.