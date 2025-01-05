Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии выросло до 15

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

В Петербурге заявили о готовности направить в регион запас крови и плазмы.

Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии выросло до 15

Фото: Telegram/Полиция Карелии/kareliamvd

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Число пострадавших в результате ДТП с участием туристического автобуса в Питкярантском муниципальном округе Карелии увеличилось до 15. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

«Медицинская помощь оказана 15 жителям Москвы, Белгорода, Курска, Воронежа, Брянска, Смоленска, Курчатова, Орловской области, которые ехали в перевернувшемся возле поселка Ляскеля автобусе», — написал он во «ВКонтакте».

Охлопков добавил, что часть тяжело пострадавших готовы взять на себя медики из соседних регионов, а Петербург готов направить запас крови и плазмы.

Ранее в этот день сообщалось, что в Карелии туристический автобус съехал в кювет. ДТП произошло в 11:15 мск на 301-м километре трассы А-121 «Сортвала».

По предварительным данным, автобус следовал маршрутом Кондопога-Рускеала, но водитель в какой-то момент не справился с управлением на повороте. Машина в результате съехала в кювет и опрокинулась на левую сторону.

В салоне находились два водителя и 42 пассажира, включая четырех детей. Изначально сообщалось о 14 пострадавших, в том числе двух тяжелых. Их доставили в реанимацию, еще четырех человек госпитализировали в Сортавальскую больницу.

Прокуратура Карелии проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате ДТП на 26-м километре МКАД в Москве автомобиль такси разорвало пополам.

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