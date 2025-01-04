Такси разорвало пополам в результате ДТП на 26-м километре МКАД в Москве

Машину такси разорвало пополам в результате ДТП на 26 километре МКАД, в районе развязки с Липецкой улицей. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 5-tv.ru.

На записи видна лежащая посреди дороги и полностью сгоревшая задняя часть автомобиля, а также отлетевшая к отбойнику передняя.

По предварительным данным, в такси на полной скорости влетел другой автомобиль, в результате чего машину разорвало пополам, а одна из ее частей загорелась. В аварии, предварительно, пострадал один человек — 15-летний подросток. Он госпитализирован.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе столкновения затруднено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Лужнецкой набережной в Москве автомобиль пробил ограждение и упал в Москва-реку.