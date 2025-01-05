Названы группы риска тяжелого течения метапневмовируса

Для болезни характерны те же симптомы, что для типичного ОРВИ.

Тяжелое течение метапневмовируса грозит в первую очередь маленьким детям и пожилым людям. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов, его цитирует РИА Новости.

«Риску тяжелого течения инфекции подвержены дети до пяти лет, взрослые старше 65 лет, а также лица, страдающие иммунодефицитом», — уточнил он.

По словам Чуланова, метапневмовирус проявляется как типичное ОРВИ. В числе симптомов инфекции кашель, заложенность носа, насморк, повышение температуры, одышка, осиплость голоса. У взрослых людей болезнь обычно протекает в легкой форме в виде ОРВИ или бессимптомно.

Эксперт добавил, что метапневмовирус широко распространен по всему миру и относится к типичным возбудителям ОРВИ. Для него характерны сезонные подъемы заболеваемости.

Что такое метапневмовирус

Впервые метапневмовирус обнаружили в 2001 году, когда специалисты исследовали сыворотки доноров разных лет и обнаружили антитела к нему даже с 1958 года. Как объяснял эпидемиолог Николай Крючков в беседе с 5-tv.ru, это один из вирусов, который входит в группу ОРВИ. Как правило, он проходит не в тяжелой форме. Обычно происходит так: наблюдается вирусная инфекция и на ее фоне постепенно присоединяется бактериальная.

«Вот такое сочетание метапневмовирус плюс грипп А или грипп Б само по себе практически не дает никакого дополнительного осложненного течения», — отметил Крючков.

Но исключения, конечно, могут быть. Дети более склонны к повышению температуры тела, но это не всегда говорит об особо тяжком состоянии.

Опасность этот вирус несет для отдельных категорий людей — в первую очередь для детей. Как объяснял эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев, протекание болезни осложняется затруднением дыхания, бронхиолитом, бронхитом либо пневмонией, что требует госпитализации таких деток. В группе риска также пожилые люди, у которых ослаблена иммунная система. Часто пациенты заражаются респираторно-синцитиальным вирусом. В таком случае инфекция протекает сложнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор следит за ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае.