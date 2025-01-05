Роспотребнадзор следит за ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с ростом числа пациентов, заразившихся метапневмовирусом в Китае. В России доступен набор реагентов ОРВИ-скрин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Специалисты Роспотребнадзора мониторируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших метапневмовирусом в Китае. <…> С 2010 года доступен набор реагентов ОРВИ-скрин, разработанный в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Данный набор позволит быстро и точно продиагностировать респираторые вирусные инфекции, в том числе метапневмовирус. Специфического лечения данного заболевания нет, оно обычно направлено на облегчение симптомов.

Важно регулярно мыть руки, убираться, дезинфецировать поверхности и избегать контактов с людьми с симптомами заболевания. Если появились признаки ОРВИ, то необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru писал, что вспышка метапневмовируса произошла в Китае среди детей. Это заболевание вызывает респираторные инфекции.

Опасность этот вирус несет для отдельных категорий людей — в первую очередь для детей. Протекание болезни осложняется затруднением дыхания, бронхиолитом, бронхитом либо пневмонией, что требует госпитализации таких деток. В группе риска также пожилые люди, у которых ослаблена иммунная система.