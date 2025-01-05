В Германии к еврейскому мемориалу подкинули свиную голову

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 778 0

Bild: неизвестные подложили голову свиньи к еврейскому мемориалу Прагер-Хаус

Вандалы осквернили еврейский мемориал в Германии

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Мишенью вандалов стал дом купца Прагера, вся семья которого погибла во время Холокоста.

Неизвестные подложили свиную голову к Дому Прагера в городе Апольда в немецкой Тюргинии — месту памяти еврейских жертв нацистов. Об этом сообщает Bild.

Издание напоминает, что в 1888–1944 годы дом принадлежал еврейскому купцу Бернхарду Прагеру, вся семья которого погибла во время Холокоста.

Отмечается, что по факту случившегося немецкая полиция возбудила дело о разжигании межнациональной розни. В свою очередь власти Тюрингии заявили о недопустимости осквернения еврейского мемориала и осуждении тех, кто это сделал.

«В Германии не должно быть места антисемитизму», — говорится в заявлении земельных властей.

В августе прошлого года вандалы осквернили мемориал жертвам резни в районе Воля на западе Варшавы, облив его веществом коричневого цвета. Так называемая резня в Воле или Вольская резня произошла в ходе Варшавского восстания с 5 по 12 августа 1944 года. Тогда за несколько дней немецкие войска Waffen-SS по приказу рейхсфюрера Генриха Гиммлера уничтожили, по разным оценкам, от 40 тысяч до 60 тысяч поляков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вандалы осквернили мемориал «Погибшим солдатам» в Ленобласти.

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