Сорвано более 200 террористических атак на мирных граждан в ДНР

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 21 0

Благодаря работе системы «Купол Донбасса» не пострадала и инфраструктура региона.

Сорвано более 200 террористических атак на мирных граждан в ДНР

Фото: УФСБ России по ДНР

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Система «Купол Донбасса» сорвала 211 атак украинских дронов на мирных граждан и инфраструктуру Донецкой Народной Республики (ДНР) с 30 декабря по 5 января. В том числе был сбит беспилотник самолетного типа. Об этом в еженедельном докладе рассказала представитель УФСБ России по региону Оксана Семесенко.

«В Макеевке перехвачен беспилотник самолетного типа, несущий на себе более 15 кг взрывчатого вещества, нацеленный на одну из узловых подстанций, которая питает ближайшие районы Донецка и Макеевки», — уточнили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналист Либерман рассказала о последнем дне жизни ее коллеги Александра Мартемьянова, погибшего в зоне СВО 4 января. Они поехали в Горловку двумя машинами, но в какой-то момент у авто корреспондента «Известий» пробило шину, поменять колесо не получилось и он пересел во вторую машину. Спустя считанные минуты в нее влетел дрон-камикадзе. Александр Мартемьянов получил серьезнейшие ранения несовместимые с жизнью. Его смерть стала личной трагедией для многих людей.

Накануне Председатель ЦИК России Элла Памфилова направила письмо на имя генерального директора МИЦ «Известия» Владимир Тюлина, где выразила соболезнования в связи с гибелью журналиста.

Тема:
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