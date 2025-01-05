«Выполнял свою работу»: журналист Либерман о последнем дне жизни Александра Мартемьянова

Коллега погибшего корреспондента вспомнила, как началась атака на машину прессы.

Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов во время атаки дрона-камикадзе получил травмы несовместимые с жизнью. Об этом 5-tv.ru рассказала Изабелла Либерман, военкор «Блокнот Донецка». В момент обстрела она находилась рядом с журналистом.

«Все произошло ночью. Мы выезжали из Горловки, отвозили туда гуманитарную помощь, работали двумя машинами. Саша поехал снимать обстрелы. Как обычно, выполнял свою работу, очень долго беседовал с людьми — делал свой последний репортаж, к сожалению. На позитиве сегодня он был, как обычно, бесстрашный… Мы в это время были в храме, беседовали с батюшкой и передавали гуманитарную помощь. Ждали его. Когда стемнело, поехали в сторону Донецка и как раз на Красных партизан в нас прилетел дрон», — вспоминает прошедший день Либерман.

Происходящее далее больше походило на злой рок.

«Мы ехали на двух машинах. Но у Саши машина поломалась, колесо спустило. Поставили другое колесо, но и с ним беда случилась. Дальше мы решили оставить машину. Сели все в одну. Мы сидели сзади, я со Светой — прямо за Сашей. Саша был на месте пассажира на переднем сиденье. Он руководил нашим маршрутом», — рассказывает журналистка.

Момент прилета дрона Изабелла Либерман вспоминает дрожащим от волнения голосом.

«Внезапно увидели вспышку. Звук услышали. Вообще не поняли, что происходит. Быстро стали выпрыгивать из автомобиля. Мы поняли, что одного человека не хватает. Не хватало Саши… Саша остался там. К сожалению, у Саши была моментальная смерть — голову и ногу сильно повредил дрон. Это были травмы, изначально несовместимые с жизнью», — говорит коллега погибшего военкора.

Ранее 5-tv.ru писал, что политолог прокомментировал убийство Мартемьянова.