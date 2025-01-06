Ники Минаж обвиняют в избиении человека

Певицу Ники Минаж обвинили в избиении. Иск в лос-анжелесский суд подал бывший ассистент рэп-звезды Джованн Гарретт. Об этом пишет портал Variety.

Инцидент, по заявлению Гарретта, произошел во время гастрольного тура певицы, приуроченного к выходу ее пятого студийного альбома Pink Friday 2. В ходе очередного брифинга с командой Минаж случайно узнала, что ее помощник попросил коллегу забрать медицинские рецепты певицы, хотя должен был сделать это сам.

Известно, что звезд очень легко можно вывести из равновесия, но знаменитая эпатажным поведением Минаж, якобы, превзошла саму себя. Певица не просто накричала на ассистента, она ударила его по лицу. В тот день, говорит Гарретт, его била и охрана звезды.

После пережитого шока и унижения Гарретт на несколько часов заперся в туалете, а когда все же решился выйти оттуда, выяснилось, что его не возьмут в автобус, в котором во время тура передвигалась вся команда Минаж.

Юристы рэперши обвинения отрицают, называя их ложными. К тому же, на данный момент Минаж так и не получила каких-либо официальных уведомлений о том, что против нее возбуждено дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что певицу Ники Минаж задержали с наркотиками в аэропорту Амстердама. В социальной сети она сообщила, что правоохранители действительно заподозрили ее в хранении запрещенных вещества. Она добавила, что у нее изъяли багаж, но факт ареста не подтвердила. Исполнительница предположила, что недоброжелатели хотят сорвать ее гастрольный тур.