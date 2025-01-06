Есть жертвы: в Новой Москве загорелись бытовки

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 15 0

В результате пожара в Новой Москве погиб человек

Фото, видео: Telegram/МЧС Москвы/mchsmsk; 5-tv.ru

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По данным МЧС, в результате инцидента погиб один человек.

В Новой Москве произошло возгорание бытовок, в ходе тушения пожара обнаружено тело погибшего человека. Информация была опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС по Москве.

«Огнеборцы ликвидируют пожар в Новой Москве. В деревне Летово произошло загорание четырех бытовок… В ходе ликвидации, сотрудниками МЧС России было обнаружено тело человека без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства.

Позже стало известно, что пожар был полностью ликвидирован. В тушении принимали участие 27 специалистов и шесть единиц техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что назван срок восстановления лесов в ЛНР после боевых действий. За все время вооруженного конфликта здесь было уничтожено свыше 50 тысяч гектаров леса. Причем, боевые действия повлияли на все компоненты биоразнообразия. Так, у птиц из-за шума сбились миграционные пути, а звери часто стали подходить к населенным пунктам. Сейчас территория лесного фонда остается заминированной, а разминирование займет немало времени.

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