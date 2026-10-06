Столб дыма над Черным морем: мощный пожар начался на судне у берегов Сочи

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 97 0

Масштаб происходящего оказался заметен даже на расстоянии в несколько десятков километров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Судно загорелось в акватории Черного моря у Сочи

Сильный пожар начался на судне в акватории Черного моря у Сочи. Видео с места происшествия публикует 5-tv.ru.

На кадрах видно, как густой столб дыма поднимается в небо над морем. При этом, как сообщают в местных Telegram-каналах, всполохи огня заметны на расстоянии в несколько десятков километров.

Информации о причинах возгорания и возможных пострадавших пока нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» начался пожар. Возгорание случилось 5 октября во время работ по газовой резке, когда корабль находился на техническом обслуживании в Тулоне. Огонь удалось оперативно потушить.

Также 5-tv.ru писал о том, что в Карибском море у берегов Пуэрто-Рико перевернулось самодельное судно с примерно 60 пассажирами. Перед крушением на борту произошла драка, после которой несколько человек получили ранения мачете. В результате происшествия два человека погибли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Столб дыма над Черным морем: мощный пожар начался на судне у берегов Сочи

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