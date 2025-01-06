«Мальчика надо растить мужчиной»: мать Тимати рассказала о воспитании сыновей

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 66 0

Мать Тимати заявила, что мальчика нужно воспитать мужчиной

Симона Юнусова — мать рэпера Тимати поделилась секретами воспитания сыновей

Фото: Белкин Алексей/ТАСС

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Сейчас под присмотром родительницы растут и дети рэпера.

Симона Юнусова — мать рэпера Тимати и ди-джея Temniy, поделилась секретами воспитания сыновей. О том, как росли знаменитости, она написала на своей странице в социальной сети.

По словам Юнусовой, она старалась вырастить из мальчиков настоящих мужчин. К данной задаче она подошла ответственно. Еще будучи беременной, изучала различную литературу и общалась с многодетными родителями. Она занималась воспитанием детей самостоятельно, так как няни в то время были не так распространены, да и не хотела Симона видеть в своем доме чужого человека.

Для молодой мамы было важно оказаться рядом со своим чадом в первые же мгновения его жизни.

«Я выбрала роддом, где ребенка сразу оставляли с матерью. Начала я с обливания холодной водой прямо в роддоме, подмывала под краном и ничего не боялась», — признается Юнусова.

Кроме того, будущие музыканты с первого месяца жизни посещали бассейн и, как утверждает родительница, плавать научились раньше, чем ходить. Симона уверена, что подход в воспитании мальчиков отличается от того, как стоит взаимодействовать с девочками. Мать объясняла сыновьям, что они ее защитники, а она их опора.

«Мои сыновья с ранних лет стояли в метро, а я сидела и выслушивала неодобрительные комментарии, лет с пяти подавали мне руку при выходе из транспорта, помогали носить сумки, ведь они мужчины <…> Мальчика надо растить мужчиной, достигатором, конкурентоспособным. Обязательно в любви, уважении, но без сюсюканья. А еще искренне верить в него», — делится советами Юнусова.

Однако и общие методы воспитания наследников тоже обнаружились. Ведь сейчас, когда ее мальчики выросли, Симона вновь окунулась в заботы о детях. Сегодня она занимается воспитанием десятилетней внучки Алисы и пятилетнего внука Ратмира.

По словам Юнусовой, в воспитании всех важно доверие и отсутствие закрытых для обсуждения тем. Она признает, что не была идеальным родителем и тоже совершала ошибки. Но Симона старалась быть для детей не просто мамой, но и другом. Кроме того, после развода на ее плечи упали и отцовские функции, которые она выполняла по мере возможностей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что девушка Тимати отказалась выходить замуж за рэпера.

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