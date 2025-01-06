По полочкам: как эффективно расхламлять квартиру

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 78 0

Дизайнер Кузнецова: при расхломлении квартиры можно применить принцип сезонности

Как правильно расхломлять квартиру

Фото: 5-tv.ru

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Правильные привычки помогут сохранить жилье в порядке.

В распределении вещей и украшений дома лучше всего следовать принципу сезонности. Об этом изданию Life.ru рассказала дизайнер Ксения Кузнецова

По словам специалиста, не стоит хранить в зоне быстрой доступности вещи, которыми вы не будете пользоваться ближайшие несколько месяцев. Например, зимой прячьте подальше велосипед, а летом лыжи. Для этого нужно разработать хорошую систему хранения, в том числе на антресоли.

Следовать принципу сезонности нужно не только в распределении вещей по местам, но и в интерьере.

«К примеру, легкие льняные шторы или чехлы декоративных подушек с растительными принтами на зимнее время рекомендую обновлять более уместными сезонными. А неактуальные после стирки убрать в специальные кофры», — советует эксперт.

Для поддержания частоты Кузнецова советует выработать простую привычку - класть все на места сразу после использования. Еще не стоит превращаться в Плюшкина. Для этого нужно периодически избавляться от того, что может пригодиться только теоретически или того, чем вы не пользуетесь уже длительное время.

Дизайнер поясняет, что не обязательно вещи выкидывать, можно отдать их на благотворительность или переработку. Главное не складывать все это на даче, иначе захламите уже ее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как правильно хранить овощи в квартире зимой.

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