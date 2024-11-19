Долежат до весны: как правильно хранить овощи в квартире зимой

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Екатерина Козлова
Екатерина Козлова 102 0

С любовью выращенные продукты нуждаются в особых условиях для сохранности питательных веществ и свежести.

Фото, видео: 5-tv.ru

Дачники уже собрали урожай. Теперь главная задача — его сохранить. Многие оставляют запасы в погребе за городом, а некоторые мастерят специальные устройства для балконов и гаражей. Лайфхаком поделилась «Самая полезная программа».

Сергей Козлов из Оренбурга придумал, как хранить лук, чтобы он не портился. Для этого взял две пятилитровые баклажки.

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На одной срезал верхнюю часть с горлышком. На второй — и верхнюю, и нижнюю. Оставил только середину. Потом мастер надел бутылки друг на друга, сделал несколько отверстий паяльником по периметру, продел в них хомуты, связал тару. Осталось только прикрепить ручки, сделать отверстия для циркуляции воздуха и засыпать лук.

А вот Сергей из Ростова-на-Дону придумал отличную систему хранения картошки на балконе. Взял старую советскую этажерку. Перевернул ее и закрыл с двух сторон линолеумом. В каждой секции умелец установил по патрону с лампочкой. Последний штрих — положил сверху доски и поставил мешки с картошкой.

«Вот сверху ее положили. Значит, на доски. Вот она у нас закутана. Картошку подготовили к зиме. Когда настанут морозы, нужно включить лампочки. И, соответственно, тепло будет разгонять этот мороз», — пояснил он.

Такие приспособления доступны каждому и помогут сохранить урожай на долгие месяцы.

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