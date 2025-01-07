Трамп: Байден пытается затруднить процесс передачи власти

Президент США Джо Байден делает все возможное, чтобы затруднить процесс передачи власти, считает Дональд Трамп. Он высказал свою точку зрения в социальной сети Truth Social.

По мнению переизбранного президента США, об этом говорят последние решения администрации, которые связаны с экологией, а также добычей нефти. Трамп намерен отменить эти решения после того, как вступит в должность.

«Не бойтесь, все эти „приказы“ Байдена вскоре будут отменены, и мы станем нацией, обладающей здравым смыслом и силой», — отметил Дональд Трамп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что конгресс США в ходе заседания объединенной сессии законодателей официально утвердил победу Дональда Трампа на выборах президента США.

О победе представителя Республиканской партии объявила проигравшая на выборах демократ Камала Харрис, возглавляющая сенат как действующий вице-президент.

По итогам прошедших 5 ноября президентских выборов Трамп получил 312 голосов выборщиков из необходимых 270, а в общей сложности 77,3 миллиона голосов.