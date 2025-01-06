Конгресс официально утвердил победу Трампа на выборах президента США

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 656 0

О победе республиканца объявила его соперница на выборах Камала Харрис.

Конгресс официально утвердил победу Трампа на выборах президента США

Фото: Reuters/Cheney Orr

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Конгресс США в ходе заседания объединенной сессии законодателей официально утвердил победу Дональда Трампа на выборах президента США.

О победе представителя Республиканской партии объявила проигравшая на выборах демократ Камала Харрис, возглавляющая сенат как действующий вице-президент.

По итогам прошедших 5 ноября президентских выборов Трамп получил 312 голосов выборщиков из необходимых 270, а в общей сложности 77,3 миллиона голосов.

Прошедшие выборы стали 60-ми в истории США, а Трамп после инаугурации станет 45-м и 47-м президентом страны. Церемония запланирована на 20 января в Капитолии.

На днях сообщалось, что 10 января суд вынесет Трампу приговор по обвинению в подлоге финансовых документов компании Trump Organization, когда выплачивал деньги актрисе Сторми Дэниелс.

Избранный президент сможет присутствовать на судебном заседании онлайн, если не захочет приезжать лично. Приговор неспроста выносится до инаугурации. Суд отмечает, что после присяги «подсудимый обретет президентскую неприкосновенность». Адвокаты пытались добиться отмены обвинительного вердикта против Трампа по делу. По их словам, оно не может быть возбуждено, потому что является беззаконным. Но суд отказал в требовании прекратить разбирательства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за день до инаугурации избранный президент США Дональд Трамп проведет митинг на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне.

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