Бард Вадим Мищук ушел из жизни в Москве

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 23 0

Музыканту было 68 лет.

Бард Вадим Мищук ушел из жизни в Москве

Фото: Из открытых источников

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В Москве на 69-м году жизни умер бард-исполнитель Вадим Мищук. Об этом сообщил портал Грушинского фестиваля.

«Очень горькие новости. Сегодня не стало нашего друга — Вадима Мищука. Мы ждали Вадима на Зимний Грушинский, но судьба распорядилась иначе. Будем помнить всегда. И петь песни с его гениальной музыкой», — сообщается на сайте фестиваля.

Вадим Мищук родился в Риге в июле 1956 года. Вместе с братом Валерием, который ушел из жизни в 2022 году после долгой борьбы с онкологией, он внес значительный вклад в развитие жанра авторской песни в России.

С конца 1970-х годов Вадим Мищук выступал в ансамбле «Домино». Вместе с Валерием он периодически участвовал в Грушинском фестивале авторской песни.

В Москву братья переехали в 1989-м, в столице музыканты начали выступать в дуэте. Одни из их самых популярных композиций, ставших классикой жанра, — «Уплывает пароход», «Рижский вокзал», а также «Застолье».

После смерти брата Вадим продолжал музыкальную карьеру сольно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный американский режиссер, сценарист и продюсер Джефф Баэна умер на 48-м году жизни.

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