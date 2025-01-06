Голливудский режиссер Джефф Баэна покончил с собой

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 31 0

Погибший был супругом актрисы из популярного сериала «Белый лотос» Обри Плазы.

Голливудский режиссер Джефф Баэна покончил с собой

Фото: Из открытых источников

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Известный американский режиссер, сценарист и продюсер Джефф Баэна умер на 48-м году жизни. Мужчина покончил с собой. Такие данные приводит портал TMZ.

Тело голливудского режиссера было найдено в его доме помощником. Причины суицида не разглашаются.

Известно, что Джефф Баэна был мужем звезды популярного американского сериала «Белый лотос» Обри Плазы, они состояли в браке более 15 лет.

За свою карьеру Баэна срежиссировал шесть картин и выступил сценаристом восьми фильмов. Самыми известными работами в его портфолио стали проекты «Если твоя девушка — зомби», «Кинопереворот» и «Наездница».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Латвии возбуждено уголовное дело по факту смерти Яниса Тиммы. Местные следователи подозревают, что смерть бывшего мужа певицы Анны Седоковой носила насильственный характер. Информацию подтвердил и друг Тиммы Марк Пугачев, заявив, что он выступит свидетелем по делу, а подозреваемых обязательно вызовут на допрос в Латвию.

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