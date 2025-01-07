Тепло ли тебе? Чем и кому опасно термобелье

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 26 0

Дерматолог Гайлина: неправильное ношение термобелья может навредить здоровью

Тепло ли тебе? Чем грозит неправильное ношение термобелья

Фото: 5-tv.ru

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Особенно осторожны с этим видом одежды должны быть мужчины.

Неправильное ношение термобелья может нанести вред здоровью. Об этом изданию aif.ru рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю. К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Татьяна Гайдина.

По словам специалиста, когда стоит надевать термобелье, а когда — нет — вопрос индивидуальный. Обычно такие вещи надевают при температуре не выше минус десяти градусов по Цельсию. Однако кому-то может быть и без этой одежды при такой погоде тепло.

Когда носите термобелье, главное не перегреться. Иначе рискуете получить проблемы со здоровьем. Например, «заработать» опрелости, контактные дерматиты или аллергию. Поэтому стоит смотреть по ситуации. Если вам пройти по улице 10-15 минут, а все остальное время вы будете в тепле, то не стоит надевать подобные вещи. Если же вы планируете провести на свежем воздухе несколько часов, тогда такая одежда вам нужна.

Особенно осторожными с термобельем должны быть мужчины. Дело в том, что яички у сильного пола специально выделены из туловища, чтобы сохранять температуру на несколько градусов ниже, чем у всего организма. Перегрев этой части тела может привести к нарушениям в функционировании наружных половых органов мужчины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, с чем носить угги и валенки в этом сезоне.

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