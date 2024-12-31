Покорим зиму: с чем носить угги и валенки в этом сезоне

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Кристина Дегтярева
Кристина Дегтярева 18 0

Стилист Янковская: угги и валенки отлично сочетаются с трикотажем

Покорим зиму: с чем носить угги и валенки в этом сезоне

Фото: 5-tv.ru

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В паре с такой обувью большую роль играет правильно подобранная длина одежды.

Угги и валенки остаются с нами. Эта зимняя обувь снова в трендах и должна быть в гардеробе у каждой модницы. А носить в этом сезоне их лучше с трикотажными юбками. Об этом Газете.ру рассказала стилист Эльвира Янковская.

Мастхэв зимы — угги и валенки, считает эксперт. Их можно носить и с брюками, и с джинсами. Верхнюю одежду к этой обуви тоже подобрать нетрудно: пуховики, дубленки — что душе угодно.

«Джинсы, брюки — самый простой и приемлемый вариант для образа с уггами. Сочетаем с укороченным пуховиком, натуральной или тедди-шубой, утепленным пальто или дубленкой», — отмечает стилист.

Отличную пару уггам составят и леггинсы. Получится более комфортный и повседневный образ. А чтобы сделать его ультрамодным, стилист советует надеть сверху вязаные гольфы или гетры — так вы точно покорите эту зиму.

Но самое стильное сочетание, по мнению Эльвиры Янковской, — угги или валенки с трикотажными юбками, платьями. Главное — верно подобрать длину.

«Трикотажные юбки, платья с длиной миди или макси — отличный вариант для укороченных угг», — считает эксперт.

Янковская добавляет, что лучше всего с подобной зимней обувью будет смотреться плотный трикотаж, с небольшим ворсом — будто из кашемира.

Ну а если вам хочется добавить в образ с уггами или валенками немного аксессуаров, то стилист советует выбирать оверсайз-варианты: объемные шарфы и свитеры, большие сумки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как защитить зимнюю обувь от реагентов.

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