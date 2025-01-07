На постоянной основе: какие привычки приводят к заболеваниям сердца

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 67 0

Токсиколог Кутушов: сидячий образ жизни может привести к болезням сердца

Вредные для здоровья сердечно-сосудистой системы привычки

Фото: www.globallookpress.com/© CHROMORANGE / Bilderbox

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Полезные действия, напротив, помогут избежать многих проблем со здоровьем.

Сидячий образ жизни и несоблюдение режима сна могут привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Об этом изданию Lenta.ru рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

По словам специалиста, человек, который на постоянной основе поздно ложится спать и рано встает, рискует заработать заболевания сердечно-сосудистой системы. Кроме того, такой режим бодрствования нарушает когнитивные функции, увеличивает вероятность появления депрессии и ряда других психических расстройств.

Проблемы со здоровьем приносит и сидячий образ жизни. Если у вас слишком мало физической активности, то это приводит к снижению мышечной массы и ослаблению сердечно-сосудистой системы. Кроме того, нарушается метаболизм и начинает развиваться ожирение.

К ожирению приводит и другая вредная привычка — неправильное питание.

«Регулярное употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли, а также недостаток свежих фруктов, овощей и клетчатки приводит к развитию ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и других метаболических нарушений», — объяснил эксперт.

Важно не только, что вы едите, но и сколько. Пропуски приемов пищи ведут к нарушенному обмену веществ. Не стоит забывать и про гигиену, несоблюдение элементарных правил которой может привести к инфекции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие популярные диеты губительны для организма.

-3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.68
1.15 106.10
0.15
Запас удачи гарантирован: для каких знаков зодиака 2025 год пройдет легко

Последние новости

20:23
На Украине уволили замминистра по делам ветеранов за унижения сотрудников
20:07
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок Вифлеема в честь Рождества
19:46
Мазутные пятна достигли Евпатории на западе Крыма
19:31
Два тела обнаружили в отсеке шасси приземлившегося во Флориде самолета
19:22
На постоянной основе: какие привычки приводят к заболеваниям сердца
19:06
Международная федерация журналистов призвала расследовать гибель Мартемьянова

Сейчас читают

Подросток из России получил травму и умер на горнолыжном курорте в Турции
«Надеюсь еще пожить»: Лукашенко заявил, что не держится за власть
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год