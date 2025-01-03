«Иллюзия похудения»: ТОП популярных диет, губительных для организма

Некоторые режимы питания следует соблюдать только под наблюдением врача, иначе есть риск навредить здоровью.

В стремлении достичь быстрых результатов в похудении многие люди выбирают популярные диеты, которые, к сожалению, могут нанести вред здоровью. О самых опасных способах похудения рассказала 5-tv.ru эксперт по здоровому питанию, врач-диетолог и нутрициолог, реабилитолог Лилия Стародубцева.

Первыми в этом списке расположены белковая и кетогенная диеты. Из-за того, что они основаны на полном исключении углеводов, то действительно приводят к быстрой и эффективной потере лишних килограммов. Однако есть нюанс.

«При кето (кетогенной диете — Прим.ред.) организм входит состояние кетоза, когда энергия вырабатывается из жиров, а не из углеводов. В результате люди теряют вес, но в долгосрочной перспективе могут быть очень вредные последствия, например, нагрузка на печень и почки. Дело в том, что избыток белка и жира может сильно нагружать печень и почки, особенно, если в рационе много красного мяса, насыщенных жиров и трансжиров. Недостаток витаминов и минералов — это тоже минус таких диет», — объяснила эксперт.

Углеводы — это не только источник энергии, но и ценные витамины и клетчатка, которые содержатся в овощах, фруктах и злаках. При этих диетах повышается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Тем более, что питание, в котором присутствует большое количество насыщенных жиров, приводит к повышению холестерина.

Придерживаться кетодиеты или белковой нельзя без надлежащего наблюдения врача. Поскольку такой дисбаланс рациона подходит далеко не всем.

«Следующий вид вредных для здоровья диет — это монодиета. Это диета, в основе питания которой лежит какой-то один продукт. Например, питаться только яблоками или только кефиром, или только гречкой. Такая диета может показаться простой и доступной. На самом деле она крайне вредна из-за своей ограниченности. И может привести к недостатку всех питательных веществ», — отметила диетолог.

Хоть однообразное питание действительно приводит к дефицитам белков, жиров и углеводов, но это те элементы, которые необходимы для нормального функционирования организма. При этом есть риск возникновения мышечной атрофии, слабости и сильного истощения. Недостаток калорий или белка может вызвать ухудшение физического состояния, в том числе иммунитета.

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Кроме того, монодиета приводит к замедлению обмена веществ. Поскольку организм его снижает ради экономии энергии. В результате люди, возвращаясь к обычному питанию, активно набирают вес.

«Третий вид вредной диеты — это соковые диеты. Обманчивое ощущение. Соковые диеты или детоксы, состоящие только из свежевыжатых соков, часто рекламируют как способ очистить организм и избавиться от токсинов», — подчеркнула Стародубцева.

Однако соки, тем более магазинные, содержат в себе много сахара. Во фруктовых напитках отсутствует клетчатка. Это не только повышает уровень сахара в крови, но и нагружает поджелудочную железу. Плюс, в этих соках нет белков и жиров, а они необходимы для восстановления клеток и работы гормональной системы.

Вес снижается из-за потери воды и мышечной массы, поэтому после прекращения диеты, килограммы не только возвращают снова, но и с избытком. Придерживаться таких диет можно только на короткие сроки, добавила эксперт. При этом подойдут не фруктовые соки, а овощные.

«Следующий вид, который мы с вами рассмотрим, — это жесткие низкокалорийные диеты. Ведь голодание не всегда равно здоровье. Диеты с жестким ограничением калорийности — один из самых быстрых способов бросить вес. Он самый травматичный для организма», — заявила нутрициолог.

Дело в том, что организм не получает то количество калорий, которое ему необходимо для нормальной жизнедеятельности. Такое питание приводит к опасным последствиям. Например, к снижению иммунитета. Организм более уязвим к инфекциям и вирусам.

«Следующий минус, который мы с вами можем заработать, — это дефицит витаминов и минералов. При низкокалорийных диетах люди часто не получают необходимых питательных веществ, что вызывает слабость, потерю волос, ногтей и ухудшение состояния кожи», — сказала эксперт.

Вдобавок, после жесткой диеты у человека может появиться психологический стресс и расстройство пищевого поведения. Постоянное ощущение голода и ограничения вызывает срывы, человек начинает чувствовать вину после приемов пищи.

Придерживаться строгого питания можно только под контролем специалистов и на кратковременный период. Более длительное соблюдение может нанести серьезный вред.

Завершает список вредных диет — детокс на основе слабительных напитков и чаев. По мнению эксперта, это «иллюзия похудения». Сначала возникает ощущение потери килограммов, но на самом деле из организма выходит жидкость.

«Первое, что мы получаем от таких детоксов, это обезвоживание. Чрезмерное использование слабительных средств вызывает потерю жидкости и нарушает электролитный баланс. Также мы можем заработать нарушения в работе ЖКТ, так как постоянное раздражение кишечника ведет к привыканию, что может вызывать запоры и дисфункцию нашего желудочно-кишечного тракта», — сказала Стародубцева.

Помимо этого, у человека появляется ухудшение всасывания питательных веществ. Частое использование слабительных мешает организму усваивать нормально полезные элементы.

Эксперт порекомендовала при выборе рациона для снижения веса отдавать предпочтение сбалансированному питанию, где будет разнообразие белков, жиров и углеводов.

«Постепенные изменения в здоровье и питании дадут более стойкие результаты и поддержат здоровье в долгосрочной перспективе», — добавила Стародубцева.

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