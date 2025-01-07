Семь человек пострадали в Горловке в результате обстрела ВСУ

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Евгения Романова
Евгения Романова 11 0

В том числе была ранена восьмилетняя девочка.

Семь человек пострадали в Горловке в результате обстрела ВСУ

Фото: © РИА Новости/Таисия Воронцова

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в ДНР, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

С самого утра Приходько публиковал сообщения об атаке боевиков ВСУ. В том числе под обстрелом оказались Никитовский район и Джержинск (входит в городской округ Горловка). В результате прямого попадания снаряда был поврежден дом в жилом массиве «Комсомолец».

«Вследствие украинской вооруженной агрессии в жилом массиве „Комсомолец“ ранен мирный житель Горловки. <…> Ранены три мирных жителя города Дзержинска городского округа Горловка», — написал Приходько.

Вместе с тем пострадали два человека в Дзержинске и еще один — девочка 2016 года рождения — в Никитовском районе.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гражданский автомобиль уничтожен в Горловке после атаки дрона ВСУ. Украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на машину.

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