Семь человек пострадали в Горловке в результате обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку в ДНР, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

С самого утра Приходько публиковал сообщения об атаке боевиков ВСУ. В том числе под обстрелом оказались Никитовский район и Джержинск (входит в городской округ Горловка). В результате прямого попадания снаряда был поврежден дом в жилом массиве «Комсомолец».

«Вследствие украинской вооруженной агрессии в жилом массиве „Комсомолец“ ранен мирный житель Горловки. <…> Ранены три мирных жителя города Дзержинска городского округа Горловка», — написал Приходько.

Вместе с тем пострадали два человека в Дзержинске и еще один — девочка 2016 года рождения — в Никитовском районе.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гражданский автомобиль уничтожен в Горловке после атаки дрона ВСУ. Украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на машину.