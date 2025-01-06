Гражданский автомобиль уничтожен в Горловке после атаки дрона ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали мирное население Горловки в ДНР с применением беспилотника, который сбросил взрывоопасный предмет на гражданский автомобиль. Машина была уничтожена. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ уничтожен гражданский автомобиль в поселке станции Никитовка», — написал чиновник.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого представитель УФСБ России по ДНР Оксана Семесенко сообщила, что в период с 30 декабря по 5 января система «Купол Донбасса» сорвала 211 атак дронов ВСУ на мирных граждан и инфраструктуру республики. В том числе в Макеевке был сбит беспилотник самолетного типа. Он нес на себе более 15 килограммов взрывчатого вещества. Дрон был нацелен на одну из узловых подстанций, которая питает ближайшие районы Донецка и Макеевки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что машина загорелась после удара дрона ВСУ в Белгородской области. Вражеские беспилотники атаковали Валуйский округ.