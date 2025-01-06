Гражданский автомобиль уничтожен в Горловке после атаки дрона ВСУ

|
Евгения Романова
Евгения Романова 54 0

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции.

Машина уничтожена после сброса дроном ВСУ взрывоопасного предмета в Горловке

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали мирное население Горловки в ДНР с применением беспилотника, который сбросил взрывоопасный предмет на гражданский автомобиль. Машина была уничтожена. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ уничтожен гражданский автомобиль в поселке станции Никитовка», — написал чиновник.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого представитель УФСБ России по ДНР Оксана Семесенко сообщила, что в период с 30 декабря по 5 января система «Купол Донбасса» сорвала 211 атак дронов ВСУ на мирных граждан и инфраструктуру республики. В том числе в Макеевке был сбит беспилотник самолетного типа. Он нес на себе более 15 килограммов взрывчатого вещества. Дрон был нацелен на одну из узловых подстанций, которая питает ближайшие районы Донецка и Макеевки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что машина загорелась после удара дрона ВСУ в Белгородской области. Вражеские беспилотники атаковали Валуйский округ.

-5° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
101.68
1.15 106.10
0.15
Новый год осыпает подарками: гороскоп финансов на январь 2025

Последние новости

9:19
Тайвань зафиксировал приближение кораблей и самолетов КНР
8:55
«Я был на самом дне»: дважды разведенный из-за измен Барац пошел к психологу
8:38
Алана Мамаева не пожалела Блиновскую, встретившую Новый год в СИЗО
8:26
Новый год осыпает подарками: гороскоп финансов на январь 2025
8:20
Джастин Трюдо объявит о своей отставке с поста лидера правящей партии
8:03
Гражданский автомобиль уничтожен в Горловке после атаки дрона ВСУ

Сейчас читают

Военкора «Известий» Мартемьянова предложено похоронить на Аллее Героев в Донецке
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год