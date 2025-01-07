«Надеюсь еще пожить»: Лукашенко заявил, что не держится за власть

|
Евгения Романова
Евгения Романова 949 0

Лукашенко: не держусь за власть и сделаю все, чтобы передать ее новому поколению

«Надеюсь еще пожить»: Лукашенко заявил, что не держится за власть

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Белорусский президент сделает все, чтобы передать ее молодежи.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не держится за власть и готов ее передать новому поколению. Об этом он заявил, выступая в храме по случаю Рождества.

«Я не держусь за власть. Я сделаю все для того, чтобы тихо, спокойно передать эту власть новому поколению. Потому что я надеюсь еще при новой власти, и вы тоже, пожить», — приводит «БелТА» слова Лукашенко.

Он также указал на необходимость подготовить молодежь, чтобы она ценила и берегла Белоруссию.

Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Досрочно граждане республики смогут проголосовать с 21 января. Регистрация кандидатов продлится до 31 декабря.

Сам Лукашенко уже зарегистрировался кандидатом на выборах президента Белоруссии. Для него грядущая избирательная кампания станет седьмой по счету.

Прежде Лукашенко признавался, что допускает перед выборами президента Республики в следующем году провокации, подобные тем, что происходили в стране в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко разместит в Белоруссии десяток ракетных комплексов «Орешник».

-3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.68
1.15 106.10
0.15
Запас удачи гарантирован: для каких знаков зодиака 2025 год пройдет легко

Последние новости

17:28
По меньшей мере 28 палестинцев погибли в Газе за сутки в результате ударов Израиля
17:09
Более 325 боевиков и 10 танков: озвучены потери ВСУ в Курской области за сутки
16:51
«Человек золотой»: житель Донецка рассказал, как ему помогал военкор Мартемьянов
16:35
«Я жива»: Юлия Парашута прокомментировала ограбление своей квартиры
16:30
«Бог так решил»: солист оркестра Большого театра Кокорин объяснил свою популярность
16:14
«Надеюсь еще пожить»: Лукашенко заявил, что не держится за власть

Сейчас читают

Самолет авиакомпании Utair совершил экстренную посадку во Внуково
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Теперь официально: Дональд Трамп победил на выборах президента США

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год