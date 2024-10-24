«Мы уроки выучили»: Лукашенко не исключает провокаций перед выборами главы Белоруссии
Лукашенко не исключает провокаций перед выборами главы Белоруссии
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Голосование назначено на 26 января 2025 года.
Глава Белоруссии Александр Лукашенко допускает, что перед выборами президента республики в следующем году могут быть организованы провокации. Об этом он заявил в беседе с «Известиями» на полях саммита БРИКС в Казани.
«Что касается провокаций, они были и будут всегда. Поэтому я не исключаю, что провокации возможны. Но мы уроки 2020 года хорошо выучили. И я об этом откровенно говорил», — отметил Лукашенко.
Он отметил, что в митингах в 2020-м в Белоруссии принимали участие около 47 тысяч человек, а не полтора миллиона, как заявляли на Западе. Да и те выходили протестовать в выходные дни.
Полную версию интервью Лукашенко читайте на сайте «Известий». Материал выйдет 00.00 25 октября.
Президентские выборы в Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. Для Александра Лукашенко грядущая избирательная кампания станет седьмой по счету.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Лукашенко считает, что за провалом Украины последует крах всего Запада.
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