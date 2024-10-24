«Мы уроки выучили»: Лукашенко не исключает провокаций перед выборами главы Белоруссии

Голосование назначено на 26 января 2025 года.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко допускает, что перед выборами президента республики в следующем году могут быть организованы провокации. Об этом он заявил в беседе с «Известиями» на полях саммита БРИКС в Казани.

«Что касается провокаций, они были и будут всегда. Поэтому я не исключаю, что провокации возможны. Но мы уроки 2020 года хорошо выучили. И я об этом откровенно говорил», — отметил Лукашенко.

Он отметил, что в митингах в 2020-м в Белоруссии принимали участие около 47 тысяч человек, а не полтора миллиона, как заявляли на Западе. Да и те выходили протестовать в выходные дни.

Полную версию интервью Лукашенко читайте на сайте «Известий». Материал выйдет 00.00 25 октября.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. Для Александра Лукашенко грядущая избирательная кампания станет седьмой по счету.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Лукашенко считает, что за провалом Украины последует крах всего Запада.