Собянин назвал сумму пожертвований москвичей на благотворительные проекты

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 17 0

Москвичи пожертвовали на благотворительность более 374 млн рублей в 2024 году

Собянин назвал сумму пожертвований москвичей на благотворительные проекты

Фото: mos.ru

Более 74 млн рублей направили в адрес некоммерческих организаций с использованием благотворительного сервиса на портале mos.ru.

В прошлом году москвичи потратили на благотворительность свыше 374 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Больше 374 млн рублей пожертвовали москвичи на благотворительность в прошлом году. Горожане помогают детям, людям старшего возраста, многодетным семьям, участникам СВО, образовательным, научным и экологическим программам, бездомным животным», — отметил градоначальник.

С помощью благотворительного сервиса mos.ru москвичи направили НКО свыше 74 миллионов рублей — почти на треть больше, чем в 2023 году. Некоммерческие организации отчитываются об использовании собранных средств и делятся историями подопечных.

Участники городской программы лояльности «Миллион призов» пожертвовали больше 300 миллионов рублей. Среди крупных благотворительных акций — «Народный фронт. Все для Победы».

-3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
101.68
1.15 106.10
0.15
Запас удачи гарантирован: для каких знаков зодиака 2025 год пройдет легко

Последние новости

19:06
Международная федерация журналистов призвала расследовать гибель Мартемьянова
18:48
«Мы купим Аляску»: в Канаде ответили на заявление Трампа о 51-м штате
18:29
Подросток из России получил травму и умер на горнолыжном курорте в Турции
18:16
Собянин назвал сумму пожертвований москвичей на благотворительные проекты
17:59
Разведенная Алсу опубликовала фото с любимым мужчиной
17:39
Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 126

Сейчас читают

Самолет авиакомпании Utair совершил экстренную посадку во Внуково
«Надеюсь еще пожить»: Лукашенко заявил, что не держится за власть
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год