«Он мне за куплет дал»: Гуф рассказал о своем первом гонораре

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 31 0

Рэпер Гуф получил 100$ за свое первое выступление от Басты

«Он мне за куплет дал»: Гуф рассказал о вознаграждении Басты за концерт

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

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Артист в то время делал первые шаги в карьере.

Рэпер Гуф, по паспорту Алексей Долматов, получил за свой первый концерт гонорар в размере 100 долларов. Об этом он сообщил на одном из YouTube-шоу.

В начале нулевых музыкальный исполнитель вышел на сцену с коллегой по цеху Василием Вакуленко, более известным как Баста. Он был одним из первых, кто поддержал Гуфа в его карьере. Именно Баста заплатил юному артисту за его дебют. Долматов спел один куплет и получил за это 100 долларов — по тем временам это чуть более 3000 рублей.

«Но он мне за куплет дал 100 баксов, и я подумал: «Ни фига себе. Можно поехать отвлечься», — рассказал рэпер.

Эта сумма не только подтолкнула его продолжать заниматься музыкой, но и убедила в том, что он на правильном пути. С тех пор оба артиста стали знаковыми фигурами в российском рэпе и продолжили развиваться, привнося новые идеи в хип-хоп культуру.

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