Квартиру певицы Юлии Паршуты в Москве обокрали во время праздников

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 254 0

Мошенники взломали сейф, откуда достали украшения и деньги.

Квартиру певицы и актрисы Юлии Паршуты обокрали во время праздников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Квартиру актрисы и певицы Юлии Паршуты обокрали во время новогодних праздников. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Пока певица отсутствовала в период с 30 декабря по 7 ноября, злоумышленники проникли в ее жилье, расположенное в Ружейном переулке. Неизвестные вскрыли сейф с помощью отверток и ножей и забрали украшения и деньги.

Сейчас устанавливается точная сумма украденного имущества. Также на месте происшествия удалось обнаружить следы от рук. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

К слову, мошенники обокрали лауреата Государственной премии СССР, народную артистку России, 80-летнюю Раису Рязанову. Представившись по телефону сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ), они выманили у знаменитости четыре миллиона рублей. По факту случившегося проводится проверка. Три года назад Раиса Ивановна уже пережила подобное потрясение, правда, тогда пострадал ее внук, актер Андрей Перов. Он перевел аферистам все свои сбережения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у бывшей жены рэпера Гуфа (Алексея Долматова), блогера Айзы-Лилуна Ай украли три миллиона рублей на Бали.

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Квартиру певицы Юлии Паршуты в Москве обокрали во время праздников

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