Теннисист Даниил Медведев стал отцом во второй раз

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 27 0

Знаменитый спортсмен хранил в тайне беременность супруги.

Теннисист Даниил Медведев стал отцом во второй раз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Российский теннисист, первая ракетка мира 2022 года Даниил Медведев стал отцом во второй раз. О пополнении в семье прославленный спортсмен рассказал в личном блоге в соцсетях, опубликовав фото из родильной палаты с двухлетней дочкой Алисой и новорожденным малышом на руках. Его жена Дарья предпочла остаться за кадром. Новый год в их семье начался с большой радости.

«Счастливый 2025-й», — так подписал снимок Медведев.

Подписчики 28-летнего теннисиста поздравляют его с рождением второго ребенка. Особенно их умилила Алиса — девочка буквально светится на фото с отцом и крошкой, как будто очень гордится новым званием старшей сестры.

Правда, многие из поклонников Даниила всерьез озадачены — на протяжении всего периода ожидания малыша ни спортсмен, ни его супруга не проронили ни слова о беременности.

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Даниим Медведев не раскрыл пол ребенка и его имя. На то, что это девочка, намекает разве что розовое одеялко. Instagram*/ medwed33

Даниил Медведев женился на своей избраннице шесть лет назад. Когда-то Дарья тоже профессионально занималась теннисом до 18 лет, входила в топ-70 юниорского рейтинга Международной федерации тенниса (International Tennis Federation, ITF), но травма не позволила ей развивать карьеру в спорте. Будущего мужа она знала с детства — они встречались на соревнованиях. Семья в данный момент живет в Монте-Карло, Монако. Здесь, по словам Медведева, вся его команда и возможность тренироваться в благоприятном климате круглый год.

Ранее 5-tv.ru выяснял, действительно ли скандальный блогер Анастасия Ивлеева готовиться стать мамой. Недавно она вышла замуж за ведущего телеканала «Культура» Филиппа Бегака.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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