«Решила сфокусироваться на детях»: Ивлеева подогрела слухи о беременности

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 14 0

Ивлеева заявила, что в новом году хочет сфокусироваться на детях

Настя Ивлеева подогрела слухи о беременности

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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В своем блоге звезда поделилась итогами ушедшего года.

Блогер Анастасия Ивлеева намекнула на возможную беременность. В социальных сетях звезда поделилась итогами ушедшего года и отметила, что в 2025-м планирует сфокусироваться на детях.

«Девочка подумала и решила сфокусироваться на книгах, детях и других не менее интересных проектах!» — написала она.

Она также сообщила, что в новом году передает управление рестораном азиатской кухни в Москве своему партнеру по бизнесу.

Ивлеева напомнила, что в 2024 году она переехала в новый дом и вышла замуж. Избранником знаменитости стал 32-летний Филипп Бегак, ведущий канала «Культура» и владелец фермерского хозяйства.

Подписчики заподозрили Анастасию в беременности после того, как она опубликовала фотографии, на которых позирует с супругом. Комментаторы отметили, что грудь Насти стала заметно больше, и связали это со скорым пополнением в семье звезды.

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай тоже считает, что Настя ждет ребенка. Однако некоторые пользователи сети уверены — Ивлеева просто в очередной раз обратилась к помощи пластического хирурга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ивлеева впервые опубликовала совместное фото с новым мужем.

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