Дональд Трамп потребовал у Дании уступить Гренландию

По мнению избранного президента США, датчанам стоит с ним согласиться, чтобы получить защиту от угроз со стороны РФ и Китая.

Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, чтобы обеспечить национальные интересы американцев, а также получить от них защиту от якобы существующей угрозы со стороны России и Китая. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп во время очередной пресс-конференции в Мар-а-Лаго, транслировавшейся местными телеканалами. Он подчеркнул, что Гренландия «необходима» США для достижения целей нацбезопасности.

«Мне это говорили еще задолго до того, как я баллотировался. На острове всего около 45 тысяч человек, и никто толком не знает, имеет ли Дания законное право на него», — сказал политик.

Дональд Трамп напомнил, что присутствие РФ и Китая в Арктическом регионе усиливается. По его словам, корабли, принадлежащие обеим странам, уже сейчас можно обнаружить вблизи Гренландии. Поэтому, утверждает избранный президент США, он и предлагает датчанам свою защиту.

Еще в декабре, комментируя назначение посла в Дании, Трамп в очередной раз говорил, что контроль над Гренландией для Штатов — «абсолютная необходимость». Стоит отметить, купить остров он хотел давно, попытка провернуть сделку в 2019 году не удалась, Трамп получил отказ. В датском парламенте к претензиям американца относятся с осуждением, называя их «циничной политикой сверхдержавы».

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп выразил надежду завершить конфликт на Украине в течение полугода.