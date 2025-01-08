Дональд Трамп надеется завершить конфликт на Украине в ближайшие полгода

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

Избранный президент США Трамп надеется завершить конфликт на Украине за полгода

Трамп хочет закончить конфликт на Украине за полгода

Фото: www.globallookpress.com/Allison Robbert - Pool via CNP

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Политик заявил, что знает о готовности российского лидера Владимира Путина к переговорам.

Избранный президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет сыграть свою роль в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. В ходе пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго, штат Флорида, которую транслировал канал Fox News, политик заявил, что надеется решить этот вопрос в течение полугода.

«Я надеюсь, в течение шести месяцев. Надеюсь, что это будет возможно в этот период», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о сроках завершения конфликта.

Как отметил избранный президент, он знает о готовности российского лидера Владимира Путина к переговорам. Однако до инаугурации он предпочел исключить контакты. Его вступление в должность запланировано на 20 января. Помимо прочего, Трамп заявил, что никогда не допустил бы того, что происходит сегодня между Киевом и Москвой. Этого, по словам политика, не должно было случиться.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп обвинил пока еще действующего президента США Джо Байдена в развязывании конфликта. Он также подчеркнул, что «понимает чувства» России по поводу вероятности вступления Украины в НАТО.

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