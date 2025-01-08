Над Белгородским районом сбили украинские БПЛА

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 25 0

Поврежден частный дом в селе Стрелецкое.

Над Белгородским районом сбили украинские БПЛА

Фото: Невар Виталий/ТАСС

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Несколько украинских беспилотников сбили над Белгородским районом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сообщается, что в результате происшествия поврежден частный дом в селе Стрелецкое. Поблизости вспыхнул небольшой пожар, который быстро потушили.

«В селе Стрелецкое в результате падения обломков повреждены кровля и фасад частного дома. Также на территории домовладения загорелся мусор — пожарными расчетами возгорание ликвидировано», – заявил Гладков.

Информация о последствиях атаки ВСУ уточняется.

текстЧастный дом поврежден в результате атаки БПЛА в Белгородской области. Telegram/ Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области/vvgladkov

 

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России нанесли удары по складам вооружений и инфраструктуре военных аэродромов ВСУ в ходе спецоперации.

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