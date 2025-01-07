Войска РФ нанесли удары по складам вооружения и военным аэродромам ВСУ

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

Российская армия продолжает выполнять задачи спецоперации для достижения победы.

Войска РФ нанесли удары по складам вооружения и военным аэродромам ВСУ

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы России нанесли удары по складам вооружений и инфраструктуре военных аэродромов ВСУ в ходе спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 164 районах», — говорится в сообщении.

Российская армия для выполнения задач СВО задействовала оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Также средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 50 дронов ВСУ.

Вместе с тем подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Бойцы нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов ДНР, в том числе в Миролюбовке, Щербиновке, Дылеевке, Дзержинске и Воздвиженке.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и бронированной технике ВСУ в Курской области. После уничтожения целей экипажи вернулись на аэродром.

Тема:
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