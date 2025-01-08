Соленые огурцы и торт: как прошел день рождения Ирины Шейк

Модель решила не отказывать себе в любимой еде.

Модель Ирина Шейк отпраздновала свой 39-й день рождения в компании близких людей в одном из любимых ресторанов Нью-Йорка. Украсили праздник знаменитости ее подруги из России, а также богатая русская кухня. Куда же без нее? Снимками с мероприятия Шейк поделилась в личном блоге в соцсетях, правда, с опозданием.

Один из сюрпризов особенно порадовал Ирину— большой торт в форме бани. Его украсили любимыми блюдами модели, правда, сделаны они были из мастики.

«От моих друзей, которые хорошо меня знают. Банька, селедочка, семечки, огурчики», — написала модель.

Ирина Шейк отпраздновала свой 39-й день рождения Instagram*/irinashayk

Праздник не был обделен и самыми настоящими солеными огурцами. Не отказала себе Шейк и в фастфуде, не переживая о лишних килограммах и возможных отеках.

«Огромное спасибо за все поздравления с днем рождения и любовь! Лучший способ начать 2025 год!» — поблагодарила Шейк своих близких.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Шейк показала подросшую дочку.

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