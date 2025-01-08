Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники в небе над городом Энгельс. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Силами ПВО сбиты БПЛА. Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе», ― написал глава региона.

Он отметил, что на месте происшествия работают пожарные расчеты, а также сотрудники оперативных служб.

Ранее Бусаргин заявлял об угрозе атаки беспилотников в регионе.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что несколько украинских беспилотников сбили над Белгородским районом.