Над Саратовской областью сбили беспилотники

Обломки дрона упали на промышленный объект в Энгельсе.
Фото: © РИА Новости
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники в небе над городом Энгельс. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Силами ПВО сбиты БПЛА. Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе», ― написал глава региона.
Он отметил, что на месте происшествия работают пожарные расчеты, а также сотрудники оперативных служб.
Ранее Бусаргин заявлял об угрозе атаки беспилотников в регионе.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что несколько украинских беспилотников сбили над Белгородским районом.
- 6 янв
- Шесть человек пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
- 6 янв
- Сорвано более 200 террористических атак на мирных граждан в ДНР
- 6 янв
- МАГАТЭ зафиксировала взрывы рядом с ЗАЭС
- 5 янв
- Силы ПВО за три часа сбили 11 БПЛА над двумя регионами России
- 5 янв
- Машина загорелась после удара дрона ВСУ в Белгородской области
- 5 янв
- Украинский беспилотник атаковал тренажерный центр Запорожской АЭС
- 5 янв
- «Человек Божий»: каким был погибший при атаке ВСУ военкор «Известий» Мартемьянов
- 5 янв
- ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
- 5 янв
- Массированная атака БПЛА отражена за ночь в Ростовской области
- 4 янв
- В Ленинградской области сбили третий беспилотник ВСУ
Читайте также
93%
1.15 106.10
0.15
Нашли ошибку?