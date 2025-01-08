Творчество певицы вызвало у специалиста ассоциации с детским телевидением.

Психолог Вероника Степанова считает, что певице Клаве Коке не хватает харизмы. Разбор артистки Степанова сделала в ролике, который опубликовала на своем YouTube-канале.

По словам психолога, в этой исполнительнице нет изюминки. Ей не хватает ни харизмы, ни скандальности, чтобы быть интересной.

«Девочка добрая. Похожа на скандинавскую малышку, симпатичную финку. И вместе с тем есть в ней что-то такое немножечко колхозное, скучноватое. Я посмотрела несколько ее интервью. Она по харизме… ноль. То есть она как моль», — описывает свои впечатления Степанова.

К тому же психолога не впечатлило творчество артистки. Она сравнила работы Коки с передачей для малышей, где, по ее мнению, показывали только «галлюциногенный бред» без глубокого смысла.

«И вот у Клавы Коки творчество приблизительно на вот этом уровне — для очень ограниченных людей, буквально с одной извилиной», — считает Степанова.

Кроме того, специалист припомнила, что во всех эстрадных проектах, через которые Клава пыталась пробиться, ее сильно критиковали и отсеивали. Степанова восхищена упорством певицы, но сожалеет, что на сцену пробиваются бесталанные люди.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что психолог Степанова считает Ирину Болгар проделками нейросети.