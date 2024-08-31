«Нейросеть или больной человек»: Степанова о матери троих детей Дурова

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 10 0

Психолог Степанова: личность Ирины Болгар может оказаться проделками нейросети

«Нейросеть или больной человек»: Степанова о матери троих детей Дурова

Фото: Instagram* / missbolgar

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Психолог нашла подозрительные аспекты на странице Ирины Болгар в социальных сетях.

Психолог Вероника Степанова высказала свое предположение о том, что личность Ирины Болгар, называющей себя матерью троих детей Павла Дурова, может оказаться проделками нейросети. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Степанова ставит под сомнение факт существования Болгар.

«Никто о ней никогда ничего не знал и в реальности не видел. Инстаграм* Ирины Болгар также выглядит чрезвычайно подозрительно: во-первых, создан недавно, а во-вторых, как будто его ведет нейросеть или душевно больной человек», — объяснила она.

По словам психолога, даже если мать детей основателя Telegram все-таки существует, то она поступила очень недальновидно, лишив Дурова родительских прав. Она считает, что Ирина вряд ли смогла бы самостоятельно принять такого рода решение. Не исключено, что она находится под влиянием каких-то спецслужб.

«Возможно, кто-то угрожает и манипулирует Ириной или она вовсе в заложниках у спецслужб», — предположила Степанова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Болгар объяснила, почему подала в суд на Дурова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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