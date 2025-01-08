В Донецке прощаются с погибшим корреспондентом «Известий» Мартемьяновым

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Евгения Романова
Евгения Романова 31 0

На кладбище пришли все люди, для которых гибель журналиста стала огромной потерей.

Церемония прощания с военкором Мартемьяновым началась в Донецке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Церемония прощания с корреспондентом «Известий» Александром Мартемьяновым началась на Аллее Героев, которая находится на кладбище «Донецкое море» в Донецке. Военкор погиб при атаке ВСУ на автомобиль 4 января.

Проститься с Мартемьяновым пришли родственники, близкие и знакомые, а также коллеги. На кладбище находятся все те, для кого гибель журналиста стала большим потрясением и огромной потерей.

Гибель военкора Мартемьянова

Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб 4 января в результате атаки украинских боевиков. Журналист находился в этот момент в гражданском автомобиле на трассе Донецк-Горловка. Машину атаковал дрон-камикадзе. Мартемьянов скончался, а ехавшие с ним четверо журналистов других СМИ получили ранения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала убийство Мартемьянова жестоким преступлением. Она подчеркнула, что военкор и его коллеги из других изданий передвигались по маршруту, не соприкасающемуся с линией фронта. Это значит, что журналисты были намеренно атакованы беспилотником. Дипломат обратилась к ЮНЕСКО с просьбой отреагировать на то, что ВСУ атаковали журналистов из России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международная федерация журналистов в Брюсселе призвала расследовать гибель Мартемьянова. Организация напомнила, что работники СМИ имеют право на защиту в вооруженных конфликтах в соответствии с международным гуманитарным правом.

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