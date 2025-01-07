Международная федерация журналистов призвала расследовать гибель Мартемьянова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Организация напомнила, что журналисты имеют право на защиту в вооруженных конфликтах в соответствии с международным гуманитарным правом.

Международная федерация журналистов призвала расследовать гибель Мартемьянова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/

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Международная федерация журналистов (IFJ) со штаб-квартирой в Брюсселе призвала к проведению независимого расследования гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова в результате атаки украинского беспилотника в Донецкой народной республике (ДНР).

«Мы призываем провести независимое расследование, чтобы установить, кто стоит за нападением, и выяснить, в какой степени оно было преднамеренно направлено против работников СМИ», — говорится в заявлении на сайте IFJ.

Организация напомнила, что журналисты как гражданские лица имеют право на защиту при любых обстоятельствах в контексте вооруженных конфликтов в соответствии с международным гуманитарным правом.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова накануне заявила, что гибель журналистов в результате атак украинских боевиков говорит о необходимости «кардинального пересмотра международных механизмов защиты представителей СМИ в зоне боевых действий». Эти меры, подчеркнула она, разработаны десятки лет назад и не отвечают нынешним реалиям и закрепленному в международных документах праву на свободу слова.

«Современные конфликты требуют создания более оперативных и действенных инструментов предотвращения угроз для журналистов, включая применение технологий для их идентификации и защиты», — отметила Москалькова.

Она добавила, что Россия будет добиваться внимания к трагедии мировой общественности, а также ЮНЕСКО, Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ, международной неправительственной организации «Комитет защиты журналистов».

Гибель военкора Мартемьянова

Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб 4 января в результате атаки украинских боевиков. Журналист находился в этот момент в гражданском автомобиле на трассе Донецк-Горловка. Машину атаковал дрон-камикадзе. Мартемьянов скончался, а ехавшие с ним четверо журналистов других СМИ получили ранения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала убийство Мартемьянова жестоким преступлением. Она подчеркнула, что военкор и его коллеги из других изданий передвигались по маршруту, не соприкасающемуся с линией фронта. Это значит, что журналисты были намеренно атакованы беспилотником. Дипломат обратилась к ЮНЕСКО с просьбой отреагировать на то, что ВСУ атаковали журналистов из России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель ЦИК России Элла Памфилова направила письмо на имя генерального директора МИЦ «Известия» Владимир Тюлина, где выразила соболезнования в связи с гибелью корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова.

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Международная федерация журналистов призвала расследовать гибель Мартемьянова

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