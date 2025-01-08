Авраам Руссо потребовал 10 млн рублей с обвиняемого в покушении на него

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 43 0

Нападение на звезду состоялось еще в 2006 году, но судебные тяжбы никак не закончатся.

Певец Руссо подал иск на 10 миллионов рублей против покушавшегося на него

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Певец Авраам Руссо подал иск на десять миллионов рублей против покушавшегося на него Тархана Эльдукаева. Об этом адвокат Андрей Алешкин, представляющий в суде интересы артиста сообщил РИА Новости.

«Иск мы заявили на стадии следствия в размере десяти миллионов рублей за моральный вред», — поделился правозащитник.

Защитник сообщил, что уголовное дело в отношении борца завершено, и представители сторон, включая Алешкина и Руссо, уже ознакомились с материалами дела. Это событие создает дополнительные обстоятельства для продолжающегося судебного процесса, в котором Руссо требует компенсацию морального вреда. Следующие шаги будут зависеть от дальнейших решений, принимаемых судом на основе представленных доказательств и материалов дела.

Покушение на певца Авраама Руссо произошло в 2006 году в Москве. Неизвестные лица открыли огонь из автомата Калашникова, в результате чего артист получил ранения бедра и голени. К сожалению, охранник Руссо погиб в этом инциденте. Согласно версии следствия, заказчиком покушения на исполнителя являлся бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Это событие вызвало широкий общественный резонанс.

В октябре 2023 года Басманный суд Москвы принял решение о заключении под стражу Тархана Эльдукаева, который был вовлечен в покушение на Руссо. Это решение стало важным этапом в деле, которое долгое время привлекало внимание общественности и прессы. Эльдукаева считали ключевым участником преступной группы, ответственной за этот громкий инцидент, и его арест вызвал надежды на восстановление справедливости.

Тем не менее, в июле 2024 года произошел неожиданный поворот событий. Суд обязал СК частично прекратить уголовное преследование в отношении Эльдукаева. Защита сумела убедить суд, что сроки давности по обвинению в похищении истекли еще в 2019 году. Этот ход оказался неожиданным как для общественности, так и для правоохранительных органов, перенастроивший фокус на правовые нюансы и процедуральные аспекты дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Элвису Пресли исполнилось бы 90 лет.

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