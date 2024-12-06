Родовое проклятие? Почему близкие Элвиса Пресли стали умирать один за другим после его смерти

Сначала весь мир потрясла новость о смерти самого музыканта, после чего не стало его единственной дочери, внука и других родных.

Король рок-н-ролла Элвис Пресли оставил после себя несравненное музыкальное наследие, оказавшее большое влияние на весь мир. Легендарный певец рано ушел из жизни, скончавшись в возрасте 42-х лет от сердечного приступа.

И, к сожалению, трагические потери в его семье не ограничились только его внезапной кончиной. В июле 2020 года стало известно о смерти 27-летнего внука музыканта Пресли Бенджамина Кио. А в 2023-м от сердечного приступа умерла его мать Лиза Мари Пресли, ей было всего 54 года.

Череда ранних смертей в роду Пресли даже породила предположения о наложенном на семью проклятии. Также существует мнение, что виной всему некие генетические дефекты, которые якобы были вызваны близкородственным браком между бабушкой и дедушкой Элвиса Пресли.

Элвис и Присцилла Пресли

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Элвис Пресли познакомился со своей будущей женой Присциллой Вагнер в то время, когда служил в армии на территории Германии.

Они встретились на одной из вечеринок, которую организовал сам артист. Тогда девушке было всего 14 лет. Родители Вагнер были против их романа, однако влюбленные продолжали общаться даже после отъезда Элвиса в Соединенные Штаты.

В 1962 году Присцилла переехала к музыканту. Элвис, в свою очередь, пообещал родным девушки узаконить отношения после того, как она достигнет совершеннолетия. Возлюбленные поженились 1 мая 1967 года в Лас-Вегасе в отеле «Аладдин».

Спустя год в семье появилась на свет дочь Лиза Мари, которая впоследствии оказалась единственным ребенком легендарного музыканта.

Маленькая копия своей матери стала второй девочкой, ради которой Пресли был готов на все. Он не жалел денег на подарки и совершал для нее настоящие чудеса.

К примеру, когда наследница желала поиграть в снежки, заботливый отец улетал с ней в холодные края на своем частном самолете.

Со стороны казалось, что в семье царит настоящая идиллия. Однако именно в этот период отношения Элвиса и Присциллы стремительно рушились.

Все чаще певец возвращался с ночных гулянок, а супруга замечала следы его недавних «приключений». И вскоре ее терпению пришел конец. Спустя три года они официально развелись.

После расставания Присцилла получила выплату в размере 725 тысяч долларов, алименты на ребенка, половину средств от продажи их дома в Беверли-Хиллз, а также 5% от новых издательских компаний Пресли.

Смерть легенды

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На момент развода наследнице певца Лизе Мари было всего четыре года. А спустя пять лет она потеряла отца — музыкант умер в 1977 году. Элвиса Пресли нашли в его доме без признаков жизни.

Причиной смерти стала остановка сердца. Эксперты отмечали, что его сердце было «расшатано» из-за постоянного приема препаратов, которые часто оказывали негативный эффект, если их принимали одновременно.

Девятилетняя Лиза Мари унаследовала имущество артиста вместе со своими дедушкой и бабушкой. А после их смерти стала единственной владелицей состояния музыканта. Однако полностью распоряжаться имуществом она смогла только по достижении 25 лет.

Жизнь после утраты

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После смерти отца Лиза Мари стала часто ссориться с матерью. Считается, что основной причиной их разногласий был новый избранник родительницы Майкл Эдвардс.

Пресли позже рассказывала о домогательствах со стороны отчима и называла его больным человеком. По ее словам, мужчина без разрешения заходил к ней в комнату и вел себя «неподобающим образом».

Вскоре девушка пристрастилась к запрещенным веществам, поэтому родительница Присцилла Пресли отправляла ее в частные учебные учреждения. Но из-за зависимости школьницы ее выгоняли из разных образовательных учреждений.

Во взрослом возрасте наследница Пресли признавалась, что чувствовала себя очень одинокой.

«Какое-то время у меня был настоящий режим саморазрушения. Я никогда по-настоящему не вписывалась в школу. У меня не было никакой цели в жизни, никакого направления», — рассказывала она.

Повзрослев, девушка захотела пойти по стопам отца и стала певицей. В возрасте 20 лет Лиза Мари вышла замуж за автора песен Дэнни Кио. В браке появились на свет дочь Райли Кио и сын Бенджамин Сторм. Однако спустя шесть лет пара приняла решение развестись.

Не прошло и месяца после развода, как девушка вышла замуж за поп-короля Майкла Джексона. Однако брак знаменитостей продлился всего два года.

«Все, что я получила от этого — это чертову бурю. Но я смогла выбраться из этого», — признавалась Лиза Мари.

Общественность с самого начала не верила в отношения Джексона и Пресли. Многие отмечали, что свадьба состоялась слишком быстро, да еще и стала хорошим пиар-ходом для Майкла Джексона, обвиненного в 1993 году в совращении малолетних.

Тогда новость о его женитьбе будто затмила темную сторону жизни артиста. Позже Лизе Мари пришлось ощутить всю тяжесть совместной жизни со знаменитостью, пристрастившейся к наркотикам. И в 1996 году их союз распался.

В жизни Лизы Мари также были браки с голливудской звездой Николасом Кейджом и музыкальным продюсером Майклом Локвудом. В последних отношениях родились девочки-близнецы. Однако и этот союз спустя десять лет распался.

Кроме того, их развод превратился в неприятную судебную тяжбу, которая продлилась два года. Позже сообщалось, что причиной разлада в семье стала растрата продюсером средств певицы. В результате все разрешилось в пользу Лизы Мари.

Самоубийство Бенджамина Кио

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В июле 2020 года тело 27-летнего музыканта Бенджамина Кио, сына Лизы Мари, было обнаружено в его квартире в Калифорнии.

Из заключения судебно-медицинской экспертизы стало известно, что артист покончил жизнь самоубийством. Отмечалось, что Бенджамина нашли в туалете — там же, где было найдено тело его звездного деда.

Бенджамин Кио был похоронен в Мемфисе на территории поместья Грейсленд, где покоится Элвис Пресли. После смерти наследника Лиза Мари была убита горем.

«Она безутешна и опустошена, но остается сильной и любящей матерью для своих младших детей — 11-летних близнецов», — отмечалось в официальном заявлении помощника звезды.

Бенджамин Кио жил в калифорнийском Калабасасе. С ранних лет он хотел пойти по стопам Элвиса Пресли, обучался игре на гитаре, а также сочинял музыку. В 2009 году артист заключил контракт с крупной музыкальной компанией, однако сотрудничество не принесло ему желаемых результатов.

Родные артиста предполагали, что причиной самоубийства Кио могла стать депрессия из-за неудач в карьере.

Смерть Лизы Мари

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В январе 2023 года весь мир потрясла новость о смерти Лизы Мари Пресли. Единственная дочь поп-короля скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 54-х лет. Для родных ее уход стал внезапным и шокирующим.

За день до трагедии певица участвовала в церемонии вручения наград «Золотой глобус», где позировала с наследницами на красной ковровой дорожке.

Позже журналисты, которые работали на мероприятии, давали противоречивые комментарии. Одни отмечали, что знаменитость вела себя довольно бодро, другие рассказывали о ее не слишком связной речи и медлительности.

На следующий день звезду обнаружила домработница в собственном доме. Она вызвала скорую помощь и уведомила близких родственников о случившемся.

Реанимационная бригада констатировала остановку сердца. С помощью адреналина удалось восстановить жизненные процессы и певицу госпитализировали в больницу Вес-Хиллз. Однако вскоре стало известно о смерти Пресли.

«С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мари покинула нас», — выступила с официальным заявлением Присцилла Пресли.

Почему в семье Пресли столько ранних смертей?

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Дочь Элвиса Пресли далеко не первая, кто умер из-за проблем с сердцем. Известно, что причиной смерти матери музыканта Глэдис Пресли тоже стала сердечная недостаточность. Все три ее брата также умерли, не дожив до 50 лет из-за проблем с сердцем.

Существует версия, что объяснение частых ранних смертей в роду Элвиса необходимо искать в генетических дефектах, вызванных близкородственным браком между его бабушкой и дедушкой по материнской линии. По данным СМИ, те якобы заключили брак, будучи кузенами. С этим предположением также согласился автор биографии музыканта «Элвис: суждено умереть молодым» Салли Хедел.

После смерти Пресли выяснилось, что в его организме был дефицит альфа-1-антитрипсина (А1АТ) — это болезнь, которая проявляется в виде хронических заболеваний легких, поражения сосудов и печени. Хедел отметил, что, вероятнее всего, такая же болезнь была и у его родственников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Мари Пресли два месяца хранила в спальне тело покончившего с собой сына.