В Лос-Анджелесе сгорел дотла дом за 500 миллионов рублей
В Лос-Анджелесе сгорела резиденция стоимостью 5 миллионов долларов
Фото: Reuters/Mike Blake
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Всего из-за пожаров в городе эвакуировались десятки тысяч человек.
Мужчина бросил свой в Лос-Анджелесе дом за пять миллионов долларов, чтобы спастись. Об этом сообщили Daily Mail.
Когда пожар настиг роскошную резиденцию Pacific Palisades, ее владелец Исраэль Орли вместе с другом выбежал на улицу. Дом, стоимость которого составляет более полмиллиарда рублей, сгорел дотла.
Ранее Исраэль и его друг Чарльз Таннер пытались подготовить дом к пожарам, обливая его водой. Это не помогло — спустя три часа задний двор был охвачен огнем. Когда пламя охватило остальную территорию резиденции, Чарльз начал молиться. Картина складывалась кошмарная: улицу залил непроглядный дым, отовсюду падали раскаленные угли.
Исраэль и Чарльз — одни из многих жителей Лос-Анджелеса, которым пришлось бежать из собственного дома, чтобы спастись от огня.
«Мы не знаем, сгорел дом или нет, но весь палисадник в огне, так что ситуация мрачная», — написал владелец дома на своей странице в социальной сети сразу после того, как оказался в безопасном месте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пожар в Лос-Анджелесе начал уничтожать дорогостоящие виллы в престижном районе Пасифик-Паллисейдс. Из города эвакуированы 30 тысяч жителей, в Сети появляется множество кадров с домами, охваченными пламенем.
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