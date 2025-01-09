В Лос-Анджелесе сгорел дотла дом за 500 миллионов рублей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

В Лос-Анджелесе сгорела резиденция стоимостью 5 миллионов долларов

Мужчина из Лос-Анджелеса решает сжечь дотла свой дом стоимостью 5 миллионов долл

Фото: Reuters/Mike Blake

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Всего из-за пожаров в городе эвакуировались десятки тысяч человек.

Мужчина бросил свой в Лос-Анджелесе дом за пять миллионов долларов, чтобы спастись. Об этом сообщили Daily Mail.

Когда пожар настиг роскошную резиденцию Pacific Palisades, ее владелец Исраэль Орли вместе с другом выбежал на улицу. Дом, стоимость которого составляет более полмиллиарда рублей, сгорел дотла.

Ранее Исраэль и его друг Чарльз Таннер пытались подготовить дом к пожарам, обливая его водой. Это не помогло — спустя три часа задний двор был охвачен огнем. Когда пламя охватило остальную территорию резиденции, Чарльз начал молиться. Картина складывалась кошмарная: улицу залил непроглядный дым, отовсюду падали раскаленные угли.

Исраэль и Чарльз — одни из многих жителей Лос-Анджелеса, которым пришлось бежать из собственного дома, чтобы спастись от огня.

«Мы не знаем, сгорел дом или нет, но весь палисадник в огне, так что ситуация мрачная», — написал владелец дома на своей странице в социальной сети сразу после того, как оказался в безопасном месте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пожар в Лос-Анджелесе начал уничтожать дорогостоящие виллы в престижном районе Пасифик-Паллисейдс. Из города эвакуированы 30 тысяч жителей, в Сети появляется множество кадров с домами, охваченными пламенем.

+1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:32
США приветствуют решение Украины остановить транзит российского газа
1:07
В 2025 году будут особенно мощные вспышки на Солнце
0:42
Боевики начали стрельбу в президентском дворце в столице Чада — городе Нджамен
0:17
В Лос-Анджелесе сгорел дотла дом за 500 миллионов рублей
0:14
Траур живота: почему нужно сказать «нет» разгрузочным дням
23:57
Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме

Сейчас читают

Депутат предложила оформлять банки с детской смесью как пачки сигарет
«Деньги не поступили»: Седокова не сдержала обещание оплатить похороны Тиммы
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год